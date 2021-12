3 semplici antipasti natalizi con 3 soli ingredienti: velocissimi e d’effetto! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le feste si stanno avvicinando e già vi state chiedendo cosa preparare? Ecco 3 semplici antipasti natalizi con soli 3 ingredienti! Può capitare di non aver fatto la spesa in tempo e di ritrovarsi a dover improvvisare il pranzo o la cena in pochissimi minuti. Con uova, zucchine e tonno potrete creare un antipasto da leccarsi i baffi. Curiose di sapere come procedere? Iniziamo! 3 semplici antipasti natalizi. Barchette leggere al forno Per preparare le barchette leggere al forno, procuratevi: uova, 1 zucchine, 4 tonno, 1 scatoletta capperi pangrattato Preriscaldate il forno a 180°; prendete una teglia e foderatela con la carta apposita; bagnatela e strizzatela per bene per farla aderire perfettamente al fondo e ai bordi. In una ciotola, mescolate ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le feste si stanno avvicinando e già vi state chiedendo cosa preparare? Ecco 3con! Può capitare di non aver fatto la spesa in tempo e di ritrovarsi a dover improvvisare il pranzo o la cena in pochissimi minuti. Con uova, zucchine e tonno potrete creare un antipasto da leccarsi i baffi. Curiose di sapere come procedere? Iniziamo! 3. Barchette leggere al forno Per preparare le barchette leggere al forno, procuratevi: uova, 1 zucchine, 4 tonno, 1 scatoletta capperi pangrattato Preriscaldate il forno a 180°; prendete una teglia e foderatela con la carta apposita; bagnatela e strizzatela per bene per farla aderire perfettamente al fondo e ai bordi. In una ciotola, mescolate ...

Advertising

Cucina_Italiana : Se sotto le feste date sfogo alla vostra passione per gli antipasti, ecco qua una bella selezione di stuzzichini, s… - Accipicchina : Le mini cheesecake all'olio al basilico sono dei semplici stuzzichini che si preparano in poco tempo, Come resister… - ItalyGourmet : - gioricette : Le video ricette di Gioricette di primi piatti, secondi piatti, antipasti e dolci in pochi semplici step… - Accipicchina : Le raccolta 'Ricette semplici e veloci per tutti' nasce dall'esigenza di fornire un'elenco di ricette dalla realizz… -