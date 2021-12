Veicoli Commerciali | Unrae | a novembre ancora calo a doppia cifra -12 | 4%

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Terzoconsecutivo aper il mercato. Secondo le stime del Centro Studi e Statistiche, le immatricolazioni di questo comparto nello scorso mese si sono fermate a 15.800 unità, con un fortedel 12,4% rispetto a2020 e unpiù contenuto del 4,5% sul 2019. Il cumulato dei primi 11 mesi indica 167.990immatricolati, in linea con le 168.645 unità dello stesso periodo 2019 (-0,4%), ma ovviamente in rimbalzo rispetto al periodo gennaio-2020 (+18,2%) penalizzato dal lockdown. Il clima generale di ripresa delle attività economiche - secondo l'Associazione che rappresenta le Case ...

... un dispositivo riservato agli ambienti: negozi, uffici, bar, ristoranti e hotel. Il ... sanificare l'abitacolo e l'impianto di climatizzazione dei. OZOBOX " LA SCHEDA DEL PRODOTTO ......della circolazione deidiesel Euro 4, dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello della tangenziale; l'abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19° e negli spazie ...Roma, 16 dic. - Terzo calo consecutivo a doppia cifra per il mercato veicoli commerciali a novembre. Secondo le stime del Centro Studi e Statistiche Unrae, le immatricolazioni di questo comparto nello ...Secondo l'ultima indagine statistica, l'adozione della telematica di bordo per le aziende è sinonimo soprattutto di sicurezza. Controllo, green e risparmi in secondo piano ...