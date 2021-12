Terrore nel napoletano, sparatoria in strada nella notte (Di giovedì 16 dicembre 2021) sparatoria nella notte, Terrore in strada a Boscoreale. Poco prima della mezzanotte, i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Trivio Marchesa 86. Ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro la serranda di un bar. Spari nella notte a Boscoreale 4 i fori sulla saracinesca L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 dicembre 2021)ina Boscoreale. Poco prima della mezza, i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Trivio Marchesa 86. Ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro la serranda di un bar. Sparia Boscoreale 4 i fori sulla saracinesca L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

rinnegatto : A voi che traumatizzate i vostri gatti per girare video da un milione di like auguro di vivere nel terrore, senza like. - nonnarita50 : RT @caputmundiHeidi: Per un artista di 23 anni catturare il terrore e la paura mostrati nel Ratto di Proserpina, come fece #Bernini, è stra… - A69911950 : @beppegambis @RossellaMuroni @Facciamo_ECO @A_LisaCorrado @EZanchini @FranFerrante @GreenItalia1 @robdellaseta… - TommyBrain : RT @Yi_Benevolence: Se fossero informati correttamente non andrebbe più nessuno a farsi vaccinare, solo gli obbligati nel terrore. https://… - IacobellisT : RT @Yi_Benevolence: Se fossero informati correttamente non andrebbe più nessuno a farsi vaccinare, solo gli obbligati nel terrore. https://… -