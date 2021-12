Tchouameni-Juventus | il Ds del Monaco mette in chiaro le cose

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Paul Mitchell, Direttore sportivo delin guardia le pretendenti persul suo valore Il Direttore sportivo del, Paul Mitchell, parlaai microfoni di Tuttosport: Aurelienè un possibile crack. Il centrocampista dei monegaschi è in netta crescita e, nonostante la giovane età, si sta caricando sulle spalle un intero L'articolo

Il d.s. del Monaco Mitchell ha parlato del valore di, centrocampista che piace tanto allaPaul Mitchell, direttore sportivo del Monaco, ha parlato a Tuttosport di Aurelien. Il giovane centrocampista francese è da tempo nel ...Commenta per primo Forte e costoso. Paul Mitchell, direttore sportivo del Monaco, a Tuttosport ha parlato di Aurélien Tchouaméni, 21enne centrocampista francese seguito dalle big d'Europa,compresa : 'È un giocatore completo, rapido, forte fisicamente e tecnicamente, veloce: mi ricorda un po' Steven Gerrard, ex motore del Liverpool e dell'Inghilterra. Lui è già un top player, ...Il Direttore sportivo del Monaco, Paul Mitchell, parla chiaro ai microfoni di Tuttosport: Aurelien Tchouameni è un possibile crack. Il centrocampista dei monegaschi è in netta crescita e, nonostante l ...Un forte centrocampista, seguito anche da Milan e Juventus, sembra essere stato blindato dalla sua società d'appartenenza.