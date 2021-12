“State zitti, siete due disonesti”: che bordata contro Andrea Nicole a Uomini e Donne (Di giovedì 16 dicembre 2021) Puntata di scontri oggi quella di ‘Uomini e Donne‘ di Maria De Filippi, che ha dovuto gestire il caso esploso attorto alla tronista Andrea Nicole e il suo corteggiatore Ciprian Aftim. Il caso della tronista è scoppiato l’1 Dicembre, quando in puntata ha rivelato di aver infranto le regole del dating show facendo salire a casa sua Ciprian, con cui ha avuto una notte di passione, senza avvisare la redazione. LEGGI ANCHE => “Hai mentito…”: svelata l’uscita di scena di Andrea Nicole da Uomini e Donne? “Mi è preso il panico” ha confessato Andrea Nicole in puntata, “e ho commesso l’errore di non avvisare, poi Ciprian è entrato e abbiamo parlato di quello che è successo in puntata e in tutto il percorso. E ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Puntata di scontri oggi quella di ‘‘ di Maria De Filippi, che ha dovuto gestire il caso esploso attorto alla tronistae il suo corteggiatore Ciprian Aftim. Il caso della tronista è scoppiato l’1 Dicembre, quando in puntata ha rivelato di aver infranto le regole del dating show facendo salire a casa sua Ciprian, con cui ha avuto una notte di passione, senza avvisare la redazione. LEGGI ANCHE => “Hai mentito…”: svelata l’uscita di scena dida? “Mi è preso il panico” ha confessatoin puntata, “e ho commesso l’errore di non avvisare, poi Ciprian è entrato e abbiamo parlato di quello che è successo in puntata e in tutto il percorso. E ...

