Star Wars, Matthew Vaughn: "Sarei interessato a girare un film della saga" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il regista Matthew Vaughn ha svelato che sarebbe interessato a girare un film di Star Wars, saga che lo ha fatto innamorare del cinema. Il regista Matthew Vaughn ha parlato del suo grande desiderio di realizzare un progetto di Star Wars, saga di cui è un grandissimo fan. Il filmmaker ha inoltre spiegato di non essere particolarmente entusiasta della trilogia realizzata negli ultimi anni. Matthew Vaughn ha ammesso: "Se me lo aveste chiesto 10 anni fa, avrei dato gratis Kingsman alla Lucasfilm pur di avere un'occasione di realizzare un film di Star ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il registaha svelato che sarebbeundiche lo ha fatto innamorare del cinema. Il registaha parlato del suo grande desiderio di realizzare un progetto didi cui è un grandissimo fan. Ilmaker ha inoltre spiegato di non essere particolarmente entusiastatrilogia realizzata negli ultimi anni.ha ammesso: "Se me lo aveste chiesto 10 anni fa, avrei dato gratis Kingsman alla Lucaspur di avere un'occasione di realizzare undi...

