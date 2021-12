Simone Frascogna ucciso a coltellate a 19 anni | Domenico Iossa condannato a 30 anni

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Omicidioa 30. Questo è quanto stabilito dalla prima sezione della Corte di Assise di Napoli, presieduta da Teresa Annunziata.dovrà scontare 30di carcere per aver assassinato, di soli 19, nel centro di Casalnuovo, il 3 novembre 2020, dopo una lite per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

cronachecampane : 30 anni di carcere all'assassino di Simone Frascogna #cronacanapoli #UltimeNotizie #UltimeNotiziediCronaca… - corrmezzogiorno : #Napoli Simone ucciso per un sorpasso, trent’anni al 19enne Domenico Iossa - ottopagine : Assassinio di Simone Frascogna, la madre: 'Mi aspetto una pena dura' #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Frascogna

Fanpage.it

La prima sezione della Corte di Assise di Napoli (presidente Teresa Annunziata) ha condannato a 30 anni Domenico Iossa, il diciannovenne reo confesso dell'omicidio dello studente, assassinato a 19 anni, nel centro di Casalnuovo, il 3 novembre 2020, dopo una lite per motivi di viabilità, scatenata da un sorpasso . Stamattina, davanti all'ingresso di piazza ...... presieduta da Teresa Annunziata, ha condannato a 30 anni di reclusione Domenico Iossa , il 19enne reo confesso dell'omicidio dello studente, assassinato a 19 anni , nel centro di , ...È stato condannato a 30 anni Domenico Iossa, reo confesso per l’omicidio di Simone Frascogna, ucciso a coltellate a Casalnuovo per una lite ...La prima sezione della Corte di Assise di Napoli, presieduta da Teresa Annunziata, ha condannato a 30 anni di reclusione Domenico Iossa, il 19enne reo confesso dell'omicidio dello studente ...