Sci: CdM, Kilde il più veloce nell'ultima prova della discesa della Val Gardena (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli uomini di Coppa del mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della discesa maschile di sabato 18 dicembre, preceduta venerdì 17 dal supergigante, il miglior tempo è stato realizzato dal norvegese Aleksander Kilde (vincitore lo scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 2'03?42, con il quale ha preceduto l'austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle di 38 centesimi. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e il francese Johan Clarey. Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il sedicesimo tempo con 2'05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima posizione a 2”29 dal leader norvegese, Matteo Marsaglia è 27esimo a 2”68 e Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli uomini di Coppa del mondo sul Saslong, in Val. In vistamaschile di sabato 18 dicembre, preceduta venerdì 17 dal supergigante, il miglior tempo è stato realizzato dal norvegese Aleksander(vincitore lo scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 2'03?42, con il quale ha preceduto l'austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle di 38 centesimi. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e il francese Johan Clarey. Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il sedicesimo tempo con 2'05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima posizione a 2”29 dal leader norvegese, Matteo Marsaglia è 27esimo a 2”68 e Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo ...

