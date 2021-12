Sanremo: Amadeus manda una frecciatina a Francesco Monte? (Di giovedì 16 dicembre 2021) In occasione della finale di Sanremo Giovani, andata in onda ieri, Amadeus ha replicato a Francesco Monte a a tutti quelli che si sono lamentati per l’esibizione di Ana Mena al Festival. Sembra infatti che l’artista non sia la prima cantante non italiana a partecipare! Ieri sera è andata in onda la finale di Sanremo Giovani, programma che ha decretato chi tra i giovani talenti che hanno preso parte alle selezioni arriverà sul palco dell’Ariston e gareggerà direttamente con i Big in gara. Mentre presentava i concorrenti Amadeus, che essendo il Direttore Artistico si è occupato anche di tale evento, ha invitato sul palco anche gli artisti che quest’anno prenderanno parte alla nuova edizione del Festival, parlando con loro ad uno ad uno. Quando è stato il momento di Ana Mena, la cui ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 16 dicembre 2021) In occasione della finale diGiovani, andata in onda ieri,ha replicato aa a tutti quelli che si sono lamentati per l’esibizione di Ana Mena al Festival. Sembra infatti che l’artista non sia la prima cantante non italiana a partecipare! Ieri sera è andata in onda la finale diGiovani, programma che ha decretato chi tra i giovani talenti che hanno preso parte alle selezioni arriverà sul palco dell’Ariston e gareggerà direttamente con i Big in gara. Mentre presentava i concorrenti, che essendo il Direttore Artistico si è occupato anche di tale evento, ha invitato sul palco anche gli artisti che quest’anno prenderanno parte alla nuova edizione del Festival, parlando con loro ad uno ad uno. Quando è stato il momento di Ana Mena, la cui ...

