Record del 5G in Europa da TIM: 5 Gigabit al secondo in download (Di giovedì 16 dicembre 2021) CI è riuscita unendo le frequenze a 3,7 GHz e a 26 GHz (le cosiddette onde millimetriche) e arrivando a picchi di 5,2 Gigabit per secondo.... Leggi su dday (Di giovedì 16 dicembre 2021) CI è riuscita unendo le frequenze a 3,7 GHz e a 26 GHz (le cosiddette onde millimetriche) e arrivando a picchi di 5,2per....

Advertising

WRicciardi : congratulazioni al governo del Regno Unito che dopo due anni di errori ha finalmente raggiunto il terribile record… - Eurosport_IT : BRIGNONE NELLA STORIA! Federica trionfa in Super G a Sankt Moritz davanti a Elena Curtoni, 17esima vittoria in Cop… - EnricoTurcato : Mi scuso con i tanti fan del tecnico bresciano, ma per dovere di cronaca va anche precisato che i record sono 2: Ro… - ElettronicaMer2 : Le vendite globali di apparecchiature per la produzione di semiconduttori raggiungeranno un nuovo massimo di 103 mi… - simeoli1972 : RT @FulvioPaglia: Oggi Repubblica apre lo sport con Emanuela Audisio che racconta Stephen Curry e il suo record e con @PaoloCond che scrive… -