Nuovo record della quarta ondata. I contagi nelle ultime 24 ore sono 26.109 e 123 i decessi. In forte aumento i ricoveri nelle terapie intensive (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancora in netta risalita la curva epidemica in Italia. Oggi Nuovo record della quarta ondata, dopo quello registrato ieri (leggi l’articolo), con 26.109 i nuovi contagi, contro i 23.195 del 15 dicembre. Mai così tanti addirittura dal 12 marzo scorso, quando furono 26.824. I tamponi processati, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 718.281, 84mila più di ieri, tanto che il tasso di positività rimane stabile al 3,6%. I decessi sono 123 (ieri 129), per un totale di 135.301 vittime dall’inizio dell’epidemia. In aumento anche i ricoveri, con le terapie intensive che salgono di 47 unità (ieri +7) con ben 101 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancora in netta risalita la curva epidemica in Italia. Oggi, dopo quello registrato ieri (leggi l’articolo), con 26.109 i nuovi, contro i 23.195 del 15 dicembre. Mai così tanti addirittura dal 12 marzo scorso, quando furono 26.824. I tamponi processati, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministeroSalute,718.281, 84mila più di ieri, tanto che il tasso di positività rimane stabile al 3,6%. I123 (ieri 129), per un totale di 135.301 vittime dall’inizio dell’epidemia. Inanche i, con leche salgono di 47 unità (ieri +7) con ben 101 ...

