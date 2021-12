Nuoto, Mondiali vasca corta: Nicolò Martinenghi è in finale dei 100 rana (Di giovedì 16 dicembre 2021) Segnate un’altra finale nel curriculum di Nicolò Martinenghi. Il 22enne varesino si prende l’ultimo atto dei 100 rana ai Mondiali in vasca corta di scena ad Abu Dhabi, con il quinto tempo assoluto in una seconda batteria che ha regalato sensazioni migliori a quelle che ci aveva lasciato questa mattina, con il campione europeo di specialità che era apparso con poche energie. Nella seconda semifinale, quella sulla carta più performante con l’olandese Arno Kamminga e lo statunitense Nic Fink, invece Martinenghi è riuscito a gestire discretamente le sue forze, riuscendo a fare gara pari con l’atleta a stelle e strisce nella fase centrale per poi cedere il passo negli ultimi 25 metri, complice anche una virata ben poco performante; alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Segnate un’altranel curriculum di. Il 22enne varesino si prende l’ultimo atto dei 100aiindi scena ad Abu Dhabi, con il quinto tempo assoluto in una seconda batteria che ha regalato sensazioni migliori a quelle che ci aveva lasciato questa mattina, con il campione europeo di specialità che era apparso con poche energie. Nella seconda semi, quella sulla carta più performante con l’olandese Arno Kamminga e lo statunitense Nic Fink, inveceè riuscito a gestire discretamente le sue forze, riuscendo a fare gara pari con l’atleta a stelle e strisce nella fase centrale per poi cedere il passo negli ultimi 25 metri, complice anche una virata ben poco performante; alla ...

