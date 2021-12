Nations League 2022 2023 | l’Italia pesca Germania | Inghilterra ed Ungheria

(Di giovedì 16 dicembre 2021)di Roberto Mancini si vede nuovamente costretta a fare i conti con un sorteggio non particolarmente favorevole poiché, qualche minuto fa, è stata inserita nel gruppo C della Lega A diinsieme aed. I Campioni d’Europa in carica, dunque, affronteranno di nuovo gli inglese in un doppio remake della finale di Euro 2020, vinta lo scorso 11 luglio dagli azzurri dopo i calci di rigore. Nello stesso gruppo si trova anche lache, reduce dalle recenti delusioni europee e mondiali, vorrà provare a riscattarsi ripartendo propria da questa competizione continentale. Dall’ultima fascia, invece, è uscita l’del commissario tecnico Marco Rossi, che ha ...

NYON (SVIZZERA) - Sarà un girone di ferro quello che l'Italia di Mancini dovrà affrontare in. Nel gruppo 3 della Lega A gli Azzurri sono stati inseriti insieme alla Germania e all' Inghilterra , battuta nella finale degli Europei. Sarà una rivincita per gli inglesi, un grande ...26 Oggi alle ore 18, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, c'è il sorteggio della fase a gironi di. L'Italia campione d'Europa, terza classificata nella passata edizione, è testa di serie. Le 16 squadre della Lega A vengono suddivise in quattro gironi da quattro squadre, con le prime ...Sono stati effettuati i sorteggi della fase a gruppi della Uefa Nations League. L'Italia di Roberto Mancini, in prima fascia assieme a Francia, Belgio e Spagna, pesca Inghilterra, Ungheria e Germania.(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Girone di ferro per l’Italia del ct Roberto Mancini nella prossima Nations League, che si concluderà a giugno del 2023. L’Uefa, nel sorteggio che si svolto poco fa ...