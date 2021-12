Milan, Giroud pronto al rientro con il Napoli: adesso serve una sua scossa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Olivier Giroud non è al top della condizione, ma pare possa tornare a disposizione contro il Napoli: il Milan ha bisogno anche di lui Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oliviernon è al top della condizione, ma pare possa tornare a disposizione contro il: ilha bisogno anche di lui

Advertising

AntoVitiello : Dopo due giorni di riposo, il #Milan stamattina ha ripreso ad allenarsi, #Giroud sta meglio ma ha svolto ancora un… - DiMarzio : .@acmilan, buone notizie in vista della sfida col @sscnapoli per Stefano #Pioli - AntoVitiello : #Castillejo recuperato, si è allenato oggi in gruppo a #Milanello. Gli altri infortunati hanno svolto ancora lavoro… - MilanWorldForum : Milan: Giroud verso il rientro. Le news QUI -) - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ?? ANCORA BRUTTE NOTIZIE ?? ????? DA #MILANELLO ? Verso #MilanNapoli, #Giroud potrebbe non farcela: ??????allenamento ancor… -