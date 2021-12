Masterchef Italia 2021 | quando comincia il talent di cucina e chi sono i giudici

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) A partire da oggi giovedì 16 dicembrefa il suo ritorno su Sky ilshow più famoso nel mondo della11 è pronto a riaccendere i fornelli per andare alla ricerca del cuoco amatoriale più bravo d’in una nuova scoppiettante edizione che vedrà nuovamente impegnati comei tre famosi chef stellati Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Davanti a loro ci sarà ancora una volta una schiera di pretendenti al titolo ricca e variegati dai volti più disparati, che si daranno battaglia fino all’ultima ricetta. Scopriamo di più sulla nuova edizione in arrivo oggi su Sky Uno.: al via la gara per cuochi amatoriali Giovedì 16 dicembre...