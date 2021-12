“Ma sei incinta”. Cecilia Rodriguez, la foto non mente e i fan già sognano: “Ora devi dirci una cosa” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata del suo fidanzato Ignazio Moser, conosciuto grazie alla partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. La coppia ha deciso di concedersi il massimo del relax, recandosi a Bormio, per godersi giornate meravigliose in montagna. Ovviamente non sono soli, infatti sono accompagnati in questo viaggio anche da alcuni amici e dagli inseparabili cani Aspirina ed Ercolino. Ma i fan della sorella di Belen si sono subito accorti di un particolare. Infatti, Cecilia Rodriguez ha voluto pubblicare diverse foto sul social network Instagram e soprattutto in una di queste si è potuta notare una certa rotondità all’altezza della sua pancia. Quindi, in tanti sono convinti che possa davvero essere in dolce attesa. La gravidanza non è stata per il momento confermata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)è sempre più innamorata del suo fidanzato Ignazio Moser, conosciuto grazie alla partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. La coppia ha deciso di concedersi il massimo del relax, recandosi a Bormio, per godersi giornate meravigliose in montagna. Ovvianon sono soli, infatti sono accompagnati in questo viaggio anche da alcuni amici e dagli inseparabili cani Aspirina ed Ercolino. Ma i fan della sorella di Belen si sono subito accorti di un particolare. Infatti,ha voluto pubblicare diversesul social network Instagram e soprattutto in una di queste si è potuta notare una certa rotondità all’altezza della sua pancia. Quindi, in tanti sono convinti che possa davvero essere in dolce attesa. La gravidanza non è stata per il momento confermata ...

