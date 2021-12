Lotito dimezza le bottigliette a Formello | «Così imparate a sprecare l’acqua!» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 dicembre 2021)e la guerra delle. Ne parla il Corriere dello Sport. Il presidente della Lazio ha fatto in modo da far trovare soltantoda un quarto nel centro sportivo biancoceleste, niente piùda mezzo litro. Il motivo? Odia gli sprechi, e lo ha urlato ai suoi tesserati. Ora i giocatori della Lazio avranno a disposizione solo leda un quarto. Lo ha spiegato lo stesso patron nel corso della cena di Natale di due giorni fa, nel mezzo della sfuriata alla squadra: vedere buttare via ledopo solo due sorsi lo fa imbestialire. «Altra cosa, quando vedo le bottiglie di mezzo litro buttate dopo solo due sorsi mi dà fastidio. Ho detto, siccome non apprezzano, riduciamo il volume, non mezzo litro, ma un quarto. ...