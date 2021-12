LIVE Snowboard, PGS Carezza 2021 in DIRETTA: si comincia! Azzurri a caccia del podio con Felicetti, Fischnaller e Coratti (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Tabellone maschile: derby italiano Coratti vs. Fischnaller e Bagozza vs. Baumeister (Germania), oltre a Bormolini vs. Kosir (Slovenia) e Felicetti vs. Nowaczyk (Polonia). 12.50 Tabellone femminile: Nadya Ochner se la vedrà con la russa Darina Klink. 12.45 A breve vi forniremo gli impegni degli Azzurri in questo primo turno. 12.40 Cresce l’attesa per l’evento. 12.35 Meno di mezz’ora al via degli ottavi di finale maschili e femminili. 11.34 Show azzurro nelle qualifiche del PGS di Carezza: sono addirittura sei gli italiani che avanzano alle fasi finali. Nadya Ochner è eccellente quarta tra le donne, miglior tempo alla campionessa olimpica Ester Ledecka. Al maschile best time per Benjamin Karl, ma Mirko ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 Tabellone maschile: derby italianovs.e Bagozza vs. Baumeister (Germania), oltre a Bormolini vs. Kosir (Slovenia) evs. Nowaczyk (Polonia). 12.50 Tabellone femminile: Nadya Ochner se la vedrà con la russa Darina Klink. 12.45 A breve vi forniremo gli impegni degliin questo primo turno. 12.40 Cresce l’attesa per l’evento. 12.35 Meno di mezz’ora al via degli ottavi di finale maschili e femminili. 11.34 Show azzurro nelle qualifiche del PGS di: sono addirittura sei gli italiani che avanzano alle fasi finali. Nadya Ochner è eccellente quarta tra le donne, miglior tempo alla campionessa olimpica Ester Ledecka. Al maschile best time per Benjamin Karl, ma Mirko ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Carezza 2021 in DIRETTA: show azzurro nelle qualifiche! Felicetti secondo Ochner quarta -… - zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Carezza 2021 in DIRETTA: gli azzurri inseguono il primo podio stagionale - #Snowboard #Carezza… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Bannoye 2021 in DIRETTA: March e Fischnaller ai quarti di finale - #Snowboard #Bannoye #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Bannoye 2021 in DIRETTA: gli azzurri vanno a caccia del riscatto - #Snowboard #Bannoye #DIRETTA… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Inizia il primo gigante parallelo stagionale: cinque azzurri prenderanno parte agli ottavi -