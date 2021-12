Lazio, 7 calciatori in ‘fuga’ dalla cena di Natale. Lotito sbotta: “maleducati” (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Lazio è concentrata sulla stagione in corso con l’obiettivo di raggiungere i migliori traguardi tra campionato e Europa League. La squadra è competitiva, ma dovrà evitare passi falsi e Maurizio Sarri è l’uomo giusto per portare in alto il club. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ sette calciatori hanno deciso di lasciare la cena di Natale in anticipo e prima del discorso del presidente Lotito. E’ stata considerata una mancanza di rispetto nei confronti del club. Si tratta di Milinkovic-Savic, Radu, Felipe Anderson, Marusic, Basic, Kamenovic e Vavro, soltanto Anderson e Radu avrebbero avuto il permesso. “maleducati, non è un comportamento”, avrebbe tuonato Lotito. I calciatori hanno chiesto scusa durante la seduta di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 dicembre 2021) Laè concentrata sulla stagione in corso con l’obiettivo di raggiungere i migliori traguardi tra campionato e Europa League. La squadra è competitiva, ma dovrà evitare passi falsi e Maurizio Sarri è l’uomo giusto per portare in alto il club. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ settehanno deciso di lasciare ladiin anticipo e prima del discorso del presidente. E’ stata considerata una mancanza di rispetto nei confronti del club. Si tratta di Milinkovic-Savic, Radu, Felipe Anderson, Marusic, Basic, Kamenovic e Vavro, soltanto Anderson e Radu avrebbero avuto il permesso. “, non è un comportamento”, avrebbe tuonato. Ihanno chiesto scusa durante la seduta di ...

Advertising

CalcioWeb : #Lazio, sette calciatori lasciano la cena di Natale in anticipo: il presidente #Lotito non ha gradito - Sport_Fair : Sette calciatori della #Lazio hanno lasciato la cena di Natale in anticipo: il presidente #Lotito non ha gradito - Cucciolina96251 : RT @giuliogori: La #Salernitana a fine anno potrà tornare sotto la proprietà di #Lotito: significa essere già sotto controllo. La partita c… - Noibiancocelest : Lazio – Genoa, Shevchenko: “Contro la Lazio dobbiamo essere aggressivi. In Coppa Italia abbiamo fatto riposare de c… - pinopao : RT @giuliogori: La #Salernitana a fine anno potrà tornare sotto la proprietà di #Lotito: significa essere già sotto controllo. La partita c… -