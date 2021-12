La Fed accelera il tapering. Oggi si aspettano le mosse di Bce e Banca d'Inghilterra

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Lacentrale statunitense ha deciso ieri dire il ritmo del, il processo iniziato a novembre con cui sta riducendo gradualmente i propri acquisti delle obbligazioni. Da gennaio 2022 il ritmo della riduzione degli acquisti raddoppierà, salendo a 30 miliardi di dollari al mese, rispetto agli attuali 15 miliardi. Per sostenere i mercati finanziari e il sistema economico, all’inizio della pandemia la Federal Reserve aveva avviato un programma di acquisto di titoli dal ritmo di 120 miliardi di dollari al mese. La decisione di ieri farà finire il programma a marzo 2022, in anticipo rispetto a giugno, il termine previsto inizialmente. La Fed ha anche comunicato che desidera completare ilprima di eseguire un aumento dei tassi di interesse, che nel 2022 potrebbe avvenire tre volte. Ci saranno ...

I rischi per l'Italia Perché la scelta delladi ridurre gli acquisti non è ancora l'inizio della restrizione globale La guerra dell'inflazionePer lai tassi devono rimanere bassi, allo 0 - 0,25%, fino a quando il tasso di disoccupazione non tornerà su livelli coerenti con la definizione di 'massima occupazione'. Il tapering: ...E il contenimento dei prezzi è nella missione appunto della banca centrale di Washington. Tre rialzi dei tassi nel 2022. La Fed prevede ben tre rialzi dei tassi nel 2022, e… Leggi ...Con in tasca il secondo mandato da presidente della Fed, Powell porta a 30 miliardi di dollari la riduzione degli acquisti dei titoli. La fine del sostegno è prevista per marzo 2022, quando si aprirà ...