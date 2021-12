House of Gucci, la recensione: caught in a bad romance (Di giovedì 16 dicembre 2021) La recensione di House of Gucci, il film di Ridley Scott sul delitto Gucci: Lady Gaga e Adam Driver protagonisti di un racconto in fragile equilibrio fra dramma e camp. Qual è il modo migliore per approcciarsi a un film concepito come un concentrato di elementi estremi e melodrammatici, intessuti sotto il segno di un sensazionalismo senza freni? È lecito pretendere un racconto approfondito, in grado di esprimere qualcosa di significativo anche sul nostro presente, o conviene piuttosto attendersi un intrattenimento smaccato e gioiosamente fine a se stesso? Sono questioni che costituiscono i presupposti inesorabili di una recensione di House of Gucci: a quale tipo di film ci troviamo di fronte e quale idea di cinema intende veicolare il neo-ottantaquattrenne Ridley Scott ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladiof, il film di Ridley Scott sul delitto: Lady Gaga e Adam Driver protagonisti di un racconto in fragile equilibrio fra dramma e camp. Qual è il modo migliore per approcciarsi a un film concepito come un concentrato di elementi estremi e melodrammatici, intessuti sotto il segno di un sensazionalismo senza freni? È lecito pretendere un racconto approfondito, in grado di esprimere qualcosa di significativo anche sul nostro presente, o conviene piuttosto attendersi un intrattenimento smaccato e gioiosamente fine a se stesso? Sono questioni che costituiscono i presupposti inesorabili di unadiof: a quale tipo di film ci troviamo di fronte e quale idea di cinema intende veicolare il neo-ottantaquattrenne Ridley Scott ...

