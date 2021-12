FIGC | fissato al 21 12 il Consiglio Federale per la situazione Salernitana

(Di giovedì 16 dicembre 2021) È stata convocata per le ore 11:00 di martedì 21 dicembre la riunione del. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 25 novembre e alle comunicazioni del presidente, ladell’U.S.1919. Non è arrivata infatti nella giornata di ieri la tanto sospirata nota ufficiale dei trustee Isgrò e Bertoli, che avrebbe dovuto comunicare l’esito delle valutazioni delle offerte pervenute entro lo scorso 5 dicembre. Al fine di scongiurare l’esclusione del club dalla Serie A ci si aggrappa alla speranza che lapossa concedere un’ulteriore proroga fino al termine della stagione, per consentire ai trustee di cedere con maggiore serenità il club e al tempo stesso evitare di falsare il campionato. Una ...

Un appuntamentoper approvare il verbale della riunione dello scorso 25 novembre e per la ... Lae la cessione della Salernitana In attesa di comunicazioni da parte dei trustee (atteso per ...Il momento della ghigliottina è sempre più vicino: secondo le regole concordate con la, il ... Il termine per le offertedagli amministratori è scaduto e proposte concrete non ce ne sono. ...È la soluzione a cui nessuno vorrebbe arrivare, ma inizia a essere uno scenario di cui tenere conto. L'esclusione dal campionato della Salernitana è una possibilità: ...È la soluzione a cui nessuno vorrebbe arrivare, ma inizia a essere uno scenario di cui tenere conto. L'esclusione dal campionato della Salernitana è una ...