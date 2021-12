Covid, Israele allarga la lista di Paesi ‘rossi’ fino al 29. Polemiche fra pellegrini cristiani ed ebrei statunitensi per i permessi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Israele ha prorogato fino alla mezzanotte del 29 dicembre il divieto di ingresso nel Paese per gli stranieri. Punta così a contenere Omicron: ha anche confermato Gran Bretagna e Danimarca ‘Paesi rossi’ e su indicazione del ministero della Sanità ha aggiunto anche Francia, Spagna, Irlanda, Norvegia, Finlandia, Svezia ed Emirati Arabi. Secondo i media locali è possibile che i prossimi della lista siano gli Stati Uniti. Secondo le attuali regole, per gli israeliani di ritorno da questi Paesi – anche vaccinati – c’è l’obbligo di tampone molecolare prima della partenza e all’arrivo e la quarantena di 7 giorni. Intanto le chiese cristiane si sono sollevate alcune Polemiche da parte della comunità cristiana che ha denunciato discriminazioni: il portavoce delle chiese cristiane Wadie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha prorogatoalla mezzanotte del 29 dicembre il divieto di ingresso nel Paese per gli stranieri. Punta così a contenere Omicron: ha anche confermato Gran Bretagna e Danimarca ‘rossi’ e su indicazione del ministero della Sanità ha aggiunto anche Francia, Spagna, Irlanda, Norvegia, Finlandia, Svezia ed Emirati Arabi. Secondo i media locali è possibile che i prossimi dellasiano gli Stati Uniti. Secondo le attuali regole, per gli israeliani di ritorno da questi– anche vaccinati – c’è l’obbligo di tampone molecolare prima della partenza e all’arrivo e la quarantena di 7 giorni. Intanto le chiese cristiane si sono sollevate alcuneda parte della comunità cristiana che ha denunciato discriminazioni: il portavoce delle chiese cristiane Wadie ...

