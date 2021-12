Caduta libera debutta stasera in prima serata con il ritorno di Nicolò Scalfi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il giovedì sera di Canale 5 è pronto a ospitare ancora una volta Gerry Scotti. Nelle passate stagioni televisive lo avevamo visto al timone di Chi vuol essere milionario o del Muro ( il programma The Wall). In prima serata però adesso di gioca con le botole. Da giovedì 16 dicembre, per tutto il periodo natalizio, “Caduta libera”, il game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, torna in prime time con quattro appuntamenti speciali dal titolo “Caduta libera Campionissimi”. In questi giorni certamente avrete visto i vari promo della versione serale del programma e avrete notato anche una cosa: il grande ritorno di uno dei più amati campioni del game di Canale 5. Ovviamente parliamo di Nicolò Scalfi reso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il giovedì sera di Canale 5 è pronto a ospitare ancora una volta Gerry Scotti. Nelle passate stagioni televisive lo avevamo visto al timone di Chi vuol essere milionario o del Muro ( il programma The Wall). Inperò adesso di gioca con le botole. Da giovedì 16 dicembre, per tutto il periodo natalizio, “”, il game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, torna in prime time con quattro appuntamenti speciali dal titolo “Campionissimi”. In questi giorni certamente avrete visto i vari promo della versione serale del programma e avrete notato anche una cosa: il grandedi uno dei più amati campioni del game di Canale 5. Ovviamente parliamo direso ...

Rojname_com : TURCHIA: La lira è in caduta libera e #Erdogan perde consensi [Eastjournal] - ZambucoGiusy : Stasera i gemelli di Guidonia a caduta libera ?? - MontiFrancy82 : @Gerry_Scotti conduce #CadutaliberaCampionissimi su Canale 5 in prima serata - FabbricaSorriso : Oggi in prima serata su #Canale5 ???? La prima di 4 puntate speciali di @CadutaLiberaTv: tanti concorrenti vip gioche… - TV_Italiana : In #CadutaLibera verso la prima serata: da stasera su #Canale5 arriva il torneo dei 'Campionissimi' con Gerry Scott… -