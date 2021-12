Bell hooks e l’educazione come pratica della libertà: “Senza la capacità di pensare criticamente a noi stessi, nessuno può crescere e cambiare indipendentemente da classe, razza e genere” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 15 dicembre è morta la scrittrice e intellettuale Bell hooks, punto di riferimento del pensiero femminista. Per sé e le sue opere scelse uno pseudonimo da usare rigorosamente con le lettere minuscole perché fosse data più importanza alle sue idee che al suo nome. Per ricordarla e celebrarla, oggi ancora di più, pubblichiamo un estratto del suo “Insegnare a trasgredire. l’educazione come pratica della libertà”, pubblicato da Meltemi nel 2020. “Estasi. Insegnare e apprendere Senza limiti In una splendida giornata estiva del Maine, sono ruzzolata da una collina e mi sono rotta il polso in maniera grave. Mentre stavo seduta in terra attanagliata da un dolore lancinante, più intenso di qualsiasi altro avessi mai provato in vita mia, un’immagine mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 15 dicembre è morta la scrittrice e intellettuale, punto di riferimento del pensiero femminista. Per sé e le sue opere scelse uno pseudonimo da usare rigorosamente con le lettere minuscole perché fosse data più importanza alle sue idee che al suo nome. Per ricordarla e celebrarla, oggi ancora di più, pubblichiamo un estratto del suo “Insegnare a trasgredire.”, pubblicato da Meltemi nel 2020. “Estasi. Insegnare e apprenderelimiti In una splendida giornata estiva del Maine, sono ruzzolata da una collina e mi sono rotta il polso in maniera grave. Mentre stavo seduta in terra attanagliata da un dolore lancinante, più intenso di qualsiasi altro avessi mai provato in vita mia, un’immagine mi ...

Einaudieditore : «Gli oppressi lottano con la lingua per riprendere possesso di sé stessi, per riconoscersi, per riunirsi, per ricom… - robertosaviano : 'Celebro l'insegnamento che rende possibili le trasgressioni – un movimento contro e oltre i confini – per poter pe… - laboescapes : Riscoprire #bellhooks - Gli Asini - Rivista - Stefanialove_of : RT @robertosaviano: 'Celebro l'insegnamento che rende possibili le trasgressioni – un movimento contro e oltre i confini – per poter pensar… - cxirce : RT @CIEGUNAM: Hasta siempre, bell hooks ?? -