Assalto al Congresso Usa, altolà alla Commissione d'indagine: vuole violare le fonti di una reporter (Di giovedì 16 dicembre 2021) altolà alla Commissione d'inchiesta sull'Assalto al Congresso Usa del 6 gennaio perché starebbe cercando di violare la riservatezza sulle fonti di una reporter. La fotografa freelance Amy Harris, le cui foto dell'Assalto al Congresso sono state pubblicate da diverse testate americane, ha fatto causa alla Commissione d'inchiesta istituita sui fatti del 6 gennaio, per impedire la consegna dei suoi dati telefonici. Secondo la Harris il mandato inviato dagli inquirenti del Congresso al suo operatore telefonico, Verizon Wireless, "viola le protezioni fondamentali garantite ai giornalisti dal primo emendamento".

