(Di giovedì 16 dicembre 2021) Sanremo non è bello se non è litigarello, l'edizione 2022 del Festival della canzone italiana è quindi partita con il piede giusto. Sono state molte le polemiche sorte dopo cheha comunicato i concorrenti come

Advertising

telodogratis : Amadeus gela Francesco Monte e zittisce le critiche -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus gela

Altranotizia

... stavolta la combina grossa! Giovanna Civitillo senza, il messaggio che commuove NON PERDERTI ANCHE > Harry e Meghan, ennesimo affronto alla Royal Family: la decisione incredibile...Arena '60 '70 '80, 2a puntata/ Diretta e ospiti: Salerno"ho esagerato" Quasi sempre questi grandi chef sono maschi. Così abbiamo accettato, senza reagire, la prima grande bugia. La ...Amadeus in queste ore deve prendere decisioni importanti per il Festival di Sanremo 2022, titubante sulle ultime scelte. In queste ultime ore non si fa altro che parlare di Amadeus e del Festival di S ...ROMA (ITALPRESS) - Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2022, ha sciolto le riserve e comunicato i nomi dei ventidue Big che prenderanno parte al prossimo ...