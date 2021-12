AEW | La reazione del backstage al rinnovo di Kevin Owens con la WWE

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Da tempo si vociferava chepotesse non rinnovare con la WWE per accasarsi in All Elite Wrestling, dove ha tanti amici ed estimatori. Il wrestler canadese ha però rinnovato il contratto con la WWE a cifre molto elevate e sembra ormai sfumato un approdo in AEW, almeno in tempi brevi. Felici per lui La notizia deldella stella WWE non ha lasciato indifferente lo spogliatoio della AEW. L’autorevole Fightful ha parlato con diverse personalità della AEW, compresi alcuni che erano stati molto chiari sul volere chefacesse il salto. Quasi tutti erano felici per lui. La AEW sarà lì anche quando il contratto discadrà e rimangono invariati gli ottimi rapporti con lui. Una fonte AEW ha affermato che “chiunque conoscasa che la sua priorità è prima ...

