Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Viabilità DEL 15 DICEMBRE 2021 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO APRIAMO CON L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA A FIORENTINI, IN DIREZIONE PORTONACCIO SEMPRE SULLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST CODE MA PER TRAFFICO INTENSO MIGLIORA LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI RISPTETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBI I CASI VERSO IL CENTRO LE ALTRE NOTIZIE LO SCIOPERO NAZIONALE GENERALE DI 24 IN PROGRAMMA PER GIOVEDI’ 16 DICEMBRE NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSERA’ LE RETI GESTITE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)DEL 15 DICEMBREORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO APRIAMO CON L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA A FIORENTINI, IN DIREZIONE PORTONACCIO SEMPRE SULLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST CODE MA PER TRAFFICO INTENSO MIGLIORA LA CIRCONE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI RISPTETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBI I CASI VERSO IL CENTRO LE ALTRE NOTIZIE LO SCIOPERO NAZIONALE GENERALE DI 24 IN PROGRAMMA PER GIOVEDI’ 16 DICEMBRE NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSERA’ LE RETI GESTITE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Bordighera: domenica c'è 'BordiChristmas', ecco tutte le ordinanze in vigore dalle 6 Aprosio " Via Roma " Via Romana; da Bordighera = Via C. Augusto, Via Degli Ulivi, Via Romana, Via ... La viabilità sarà riaperta alle 21. Inoltre, sempre nell'area della manifestazione dalle 7 alle 21, ...

