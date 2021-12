Valentino Rossi in F1 contro Hamilton? Tutto fatto con la Ferrari

Leggi su chenews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ex pilota della Yamaha,, ha parlato del sette volte campione del mondo Lewis. Tra i due è nata una bella amicizia.(Getty Images)Non è un segreto cheprovi una stima profonda per il sette volte campione del mondo della Formula 1 Lewis. I due si conoscono da tanto tempo e hanno avuto modo di scambiarsi i mezzi per un evento speciale della Petronas. L’11 dicembre 2019, in un test congiunto a Valencia, i due piloti si sono divertiti tantissimo in pista.salì sulla Mercedes W08 del campione inglese, mentre Lewissaltò in sella alla Yamaha M1 del nove volte campione del mondo pesarese. In una lunga intervista ...