Uomini e Donne, Gemma pazza di un cavaliere: tutte le anticipazioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuove anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne. Gemma Galgani perderà la testa per un cavaliere: cosa succederà. La dama pazza di un cavaliere (via Screenshot)Spuntano le anticipazioni sulla puntata odierna di Uomini e Donne, che vedrà protagonista di Gemma Galgani e che si sfiderà con l’acerrima nemica Tina Cipollari. Quindi il nuovo episodio del dating show inizierà proprio con la dama torinese al centro dello studio. Infatti Maria De Filippi analizzerà l’esterna tra Gemma e Leonardo. Sono diverse settimane che i due hanno deciso di approfondire la conoscenza. La Galgani però ha dovuto abbandonare lo studio di Canale 5, proprio a causa della sua ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuoveper la puntata odierna diGalgani perderà la testa per un: cosa succederà. La damadi un(via Screenshot)Spuntano lesulla puntata odierna di, che vedrà protagonista diGalgani e che si sfiderà con l’acerrima nemica Tina Cipollari. Quindi il nuovo episodio del dating show inizierà proprio con la dama torinese al centro dello studio. Infatti Maria De Filippi analizzerà l’esterna trae Leonardo. Sono diverse settimane che i due hanno deciso di approfondire la conoscenza. La Galgani però ha dovuto abbandonare lo studio di Canale 5, proprio a causa della sua ...

