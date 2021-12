Un professore, anticipazioni ultima puntata 16 dicembre: un tragico evento (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un professore, la fiction con protagonista Alessandro Gassmann, giunge al suo finale giovedì 16 dicembre 2021. La puntata sarà composta dagli episodi 11 e 12 chiamati rispettivamente Rousseau e Nietzsche. Le anticipazioni rivelano che Simone sempre più allo sbando per quanto accaduto con Manuel, andrà incontro ad un evento tragico che porterà suo padre Dante a rivivere l'incubo che ancora lo tormenta. Nel frattempo, Pin riuscirà ad aprirsi con il professore rivelandogli l'episodio di bullismo che ha scatenato la sua agorafobia. Un professore, trama puntata 16 dicembre: Simone chiederà a Sbarra di lavorare per lui L'ultima puntata della Fiction Un professore in onda ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un, la fiction con protagonista Alessandro Gassmann, giunge al suo finale giovedì 162021. Lasarà composta dagli episodi 11 e 12 chiamati rispettivamente Rousseau e Nietzsche. Lerivelano che Simone sempre più allo sbando per quanto accaduto con Manuel, andrà incontro ad unche porterà suo padre Dante a rivivere l'incubo che ancora lo tormenta. Nel frattempo, Pin riuscirà ad aprirsi con ilrivelandogli l'episodio di bullismo che ha scatenato la sua agorafobia. Un, trama16: Simone chiederà a Sbarra di lavorare per lui L'della Fiction Unin onda ...

Advertising

zazoomblog : Un Professore anticipazioni ultima puntata del 16 dicembre come finisce la serie tv con Alessandro Gassmann -… - lasara_81 : Anticipazioni FINALE Un professore #unprofessore #SPOILER - camysdj : ho letto le anticipazioni di un professore e sono tipo sjxjjshdjd sconvolta - roseewgf : RT @tbslflavs: ho letto le anticipazioni delle prossime puntate di un professore io non ce la faccio più - 94SWTCREATVRE : sto evitando le anticipazioni di un professore come la peste MA POI HO LETTO IL NOME DEGLI SPACE E PORCA PUTTANA CO… -