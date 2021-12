UFFICIALE Diego Alonso è il nuovo c t dell’Uruguay | il comunicato

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Federazioneha annunciato ilc.t.: si tratta diLa ricercaal sostituto di Oscar Washington Tabarez si è conclusa. La Federazione uruguagia ha infatti trovato ilcommissario tecnico della Nazionale. Come riportato sui propri canali ufficiali, a sedersi sulla panchina de La Celeste saràche in carriera ha già allenato Penarol, Olimpia, Pachuca, Monterrey e Inter Miami. El Comité Ejecutivo de la AUF designó acomo el nuevo Director Técnico de @Uruguay. pic.twitter.com/6qZ5ilFUPn — Selección Uruguaya (@Uruguay) December 15, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come riportato sui propri canali ufficiali, a sedersi sulla panchina de La Celeste sarà Diego Alonso che in carriera ha già allenato Penarol, Olimpia, Pachuca, Monterrey e Inter Miami. Commenta per primo Diego Alonso è il nuovo commissario della nazionale dell'Uruguay, dove prende il posto dell'ex milanista Oscar Washington Tabarez. Dopo quasi un mese dall' esonero di Oscar Washington Tabarez, avvenuto lo scorso 19 novembre, l'Uruguay ha ufficializzato il sostituto del Maestro: è l'ex tecnico di Penarol e Bella Vista Diego Alonso.