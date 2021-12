Tutti a prendersela con Rete 4, ma la lite Contri-Scanzi sul Covid è andata in onda a Cartabianca (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Spazio in tv, visibilità immediata. lite in tv, visibilità al quadrato, perché poi l’alterco occuperà le colonne di destra dei principali quotidiani online a livello nazionale. E così vengono fuori, in maniera ancora più decisa e risoluta, le posizioni di Alberto Contri, che ha sollevato dubbi sulla vaccinazione dei giovanissimi in un momento in cui le istituzioni e la comunità scientifica ci stanno informando della necessità di immunizzare anche i ragazzi in età scolare. Contri, che lavora da sempre nel settore della comunicazione, si è confrontato con Antonio Capranica – ex inviato della Rai da Londra – e con il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi. I toni della lite Contri-Scanzi sono andati ben oltre le righe. LEGGI ANCHE > Cos’è questa storia della ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Spazio in tv, visibilità immediata.in tv, visibilità al quadrato, perché poi l’alterco occuperà le colonne di destra dei principali quotidiani online a livello nazionale. E così vengono fuori, in maniera ancora più decisa e risoluta, le posizioni di Alberto, che ha sollevato dubbi sulla vaccinazione dei giovanissimi in un momento in cui le istituzioni e la comunità scientifica ci stanno informando della necessità di immunizzare anche i ragazzi in età scolare., che lavora da sempre nel settore della comunicazione, si è confrontato con Antonio Capranica – ex inviato della Rai da Londra – e con il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea. I toni dellasono andati ben oltre le righe. LEGGI ANCHE > Cos’è questa storia della ...

