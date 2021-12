Tottenham, Conte: «Fuori dalla Conference? Meritiamo di giocare col Rennes» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha lanciato un appello alla UEFA dopo l’eliminazione dalla Conference League Antonio Conte, manager del Tottenham, ha commentato l’eliminazione dalla Conference League a causa della mancata disputa del match contro il Rennes (dovuta ai numerosi casi di Covid negli Spurs. Le sue dichiarazioni. Conference LEAGUE – «Vogliamo giocare. Penso che il Tottenham meriti di giocare l’ultima partita del girone. È una situazione davvero strana perché non abbiamo giocato ma non per colpa nostra. Il governo ha deciso di chiudere il nostro centro sportivo e di interrompere per tre giorni le nostre sedute. Per questo non abbiamo giocato, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Antonio, allenatore del, ha lanciato un appello alla UEFA dopo l’eliminazioneLeague Antonio, manager del, ha commentato l’eliminazioneLeague a causa della mancata disputa del match contro il(dovuta ai numerosi casi di Covid negli Spurs. Le sue dichiarazioni.LEAGUE – «Vogliamo. Penso che ilmeriti dil’ultima partita del girone. È una situazione davvero strana perché non abbiamo giocato ma non per colpa nostra. Il governo ha deciso di chiudere il nostro centro sportivo e di interrompere per tre giorni le nostre sedute. Per questo non abbiamo giocato, ...

