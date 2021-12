Supercoppa Maradona | ecco la data della prima edizione!

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ora è ufficiale. La gara tra Italia e Argentina, ovvero tra chi ha vinto l’ultimo Europeo e chi ha vinto l’ultima Copa America, si terrà a campionati finiti, pocodell’inizio dell’estate. Italia, Argentina,Ladell’incontro Ladell’incontro tra Italia e Argentina è stata fissata per il primo giugno 2022 allo stadio Wembley di Londra e sarà valido per laedizione. A riferirlo è stato l’esperto di mercato Tancredi Palmeri. LEGGI ANCHE: Svolta epocale per il calcio italiano: succederà in Coppa Italia! LEGGI ANCHE: Lo Spartak Mosca cambia allenatore: la società ha scelto un italiano!

lollo2315 : pagliacciata clamorosa la Supercoppa Maradona - 65titoli : @RafAuriemma Auriemma Lei mi fai pena.Inutile che attacchi la juve che ha vinto 19 titoli negli ultimi 10 anni, me… -

