Super green pass, viaggi e mascherine: cosa cambia ora con le nuove decisioni del Governo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lo stato d'emergenza doveva scadere il 31 dicembre 2021, ieri il Governo ha deciso la proroga fino al 31 marzo 2022. Il numero di contagi mette in allarme il Governo che decide anche una stretta per chi arriva in Italia dall'estero. La decisione ha fatto sollevare diverse polemiche da parte dell'Ue che in merito a queste restrizioni chiede spiegazioni. viaggi: cosa cambia se si arriva dall'estero Con un'ordinanza si è stabilito che ci arriva dall'estero dovrà effettuare una quarantena di 5 giorni per i non vaccinati e tampone obbligatorio per gli immunizzati. La nuova ordinanza sarà valida a partire dal 16 dicembre e in vigore fino al prossimo 31 gennaio. Il test deve essere presentato "al momento dell'imbarco della certificazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel ...

