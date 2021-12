Sport in tv oggi mercoledì 15 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)152021, si preannuncia una giornata abbastanza ricca diivi in attesa di un weekend di fuoco sul fronte delle discipline olimpiche invernali. Fari puntati quest’sul torneo preolimpico di curling e sulle coppe europee per club di basket, pallavolo e pallanuoto, oltre alla Coppa Italia di calcio maschile.IN TV151.30 Basket, NBA: New York Knicks-Golden State Warriors – Diretta tv su SkyUno,su Sky Go e NowTV 2.00 Basket, NBA: Chicago Bulls-Detroit Pistons – Diretta tv su SkyNBA,su Sky Go e ...