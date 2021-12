Selene | rimasta sotto le macerie mentre era in attesa | il figlio Samuele sarebbe dovuto nascere oggi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ravanusa, Agrigento. Qui si è consumata una delle tragedie più terribili degli ultimi anni, a causa di una fuga di gas che ha distrutto quattro palazzine. Sabato 11 dicembre. Nessuno a Ravanusa, piccolo comune dell’Agrigentino, simai potuto aspettare quanto stava per accadere. Erano seduti tutti sul divano, quando il mondo attorno a loro L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ieri la moglie del giovane Giuseppe èininterrottamente sul posto fino a quando non è stato ... Intanto, il primo cittadino di Campobello di Licata (dove vivevanoPagliariello e il marito)......era stata una gravidanza molto desiderata e anche molto travagliata . Il piccolo Samuele, però, a soli quattro giorni dalla data della sua nascita, è morto nel grembo della sua mamma ,...Non sono ancora stati trovati i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, gli ultimi due dispersi dell'esplosione avvenuta a ...Il bimbo che portava in grembo Selene, morta nell'esplosione di Ravanusa, si sarebbe dovuto chiamare Samuele e sarebbe dovuto nascere oggi.