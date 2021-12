Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Peterlini ottava nello slalom in Valle Aurina. Vittoria della svedese Fermbaeck (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La svedese Elsa Fermbaeck ha conquistato la Vittoria nello slalom di Coppa Europa in Valle Aurina. La scandinava aveva chiuso al secondo posto la prima manche, scalando di un posto nella seconda, complice anche la caduta della ceca Martina Dubovska, leader a metà gara. Fermbaeck si è imposta con 18 centesimi di vantaggio sulla croata Leona Popovic, che ha rimontato dodici posizioni rispetto alla prima prova. Sul podio ci è salita anche l’austriaca Chiara Mair con un ritardo di 43 centesimi dalla vincitrice. Quarta la svedese Moa Bostroem Mussener (+0.51), che ha preceduto la svizzera Elena Stoffel (+0.56), la slovena Meta Hrovat (+0.65) e l’altra svizzera Selina Egloff (+0.83). Martina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) LaElsaha conquistato ladiin. La scandinava aveva chiuso al secondo posto la prima manche, scalando di un posto nella seconda, complice anche la cadutaceca Martina Dubovska, leader a metà gara.si è imposta con 18 centesimi di vantaggio sulla croata Leona Popovic, che ha rimontato dodici posizioni rispetto alla prima prova. Sul podio ci è salita anche l’austriaca Chiara Mair con un ritardo di 43 centesimi dalla vincitrice. Quarta laMoa Bostroem Mussener (+0.51), che ha preceduto la svizzera Elena Stoffel (+0.56), la slovena Meta Hrovat (+0.65) e l’altra svizzera Selina Egloff (+0.83). Martina ...

