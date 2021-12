Sassoli “Non mi ricandiderò alla presidenza del Parlamento Ue” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – David Sassoli non si ricandiderà alla guida del Parlamento europeo. Lo annuncia lo stesso presidente in un'intervista al Corriere della Sera.“Non voglio dividere la maggioranza europeista. Il mio mandato scadrà il 18 gennaio – spiega Sassoli -. Mi sento invece molto impegnato a rafforzare una coalizione che con popolari, liberali e noi socialisti ha consentito di ottenere risultati straordinari rispetto a una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti. La risposta è stata il Next generation Eu, il Green Deal, la difesa dello Stato di diritto, un bilancio pluriennale ambizioso. Nella seconda parte della legislatura servirà continuare questo lavoro. Per farlo bisogna unire e non dividere la maggioranza in Parlamento. Prima vengono le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Davidnon si ricandideràguida deleuropeo. Lo annuncia lo stesso presidente in un'intervista al Corriere della Sera.“Non voglio dividere la maggioranza europeista. Il mio mandato scadrà il 18 gennaio – spiega-. Mi sento invece molto impegnato a rafforzare una coalizione che con popolari, liberali e noi socialisti ha consentito di ottenere risultati straordinari rispetto a una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti. La risposta è stata il Next generation Eu, il Green Deal, la difesa dello Stato di diritto, un bilancio pluriennale ambizioso. Nella seconda parte della legislatura servirà continuare questo lavoro. Per farlo bisogna unire e non dividere la maggioranza in. Prima vengono le ...

Advertising

Corriere : Sassoli: «Rinuncio alla ricandidatura, mi sacrifico per la maggioranza Ursula» - ItaliaNotizie24 : Sassoli “Non mi ricandiderò alla presidenza del Parlamento Ue” - MasterblogBo : BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – David Sassoli non si ricandiderà alla guida del Parlamento europeo. Lo annuncia lo… - ansaeuropa : 'Il fronte europeista rischierebbe di dividersi, e sarebbe andare contro la mia storia, le nostre convinzioni, le n… - biagio_merandi : RT @cozzolino62: Sassoli ha rappresentato, con la sua presidenza, una vera svolta in questi anni difficili. Lo dimostra fino all’ultimo con… -