Open, Renzi accetta di farsi interrogare dai pm di Firenze, ma poi si presenta con una memoria difensiva. I legali: “La sua corrente? Mai esistita” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il “processo politico alla politica“, le “plurime violazioni costituzionali“, i “reati inesistenti”, l'”invasione di campo”. Matteo Renzi sfodera l’intero campionario di accuse ai magistrati di Firenze che lo indagano per finanziamento illecito ai partiti tramite la fondazione Open. Lo fa con un lungo post su Facebook, in cui comunica – il giorno dopo il voto in suo favore della Giunta per le immunità del Senato – di aver incontrato i pm titolari del fascicolo, Luca Turco e Antonino Nastasi: “Non scappo dalla giustizia”, scrive. A quanto riporta l’Ansa, nonostante l’ex premier avesse accettato di sottoporsi a interrogatorio, arrivato a Palazzo di giustizia ha cambiato idea e non ha risposto nemmeno a una domanda: si è limitato a consegnare una memoria difensiva – “cinque paginette a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il “processo politico alla politica“, le “plurime violazioni costituzionali“, i “reati inesistenti”, l'”invasione di campo”. Matteosfodera l’intero campionario di accuse ai magistrati diche lo indagano per finanziamento illecito ai partiti tramite la fondazione. Lo fa con un lungo post su Facebook, in cui comunica – il giorno dopo il voto in suo favore della Giunta per le immunità del Senato – di aver incontrato i pm titolari del fascicolo, Luca Turco e Antonino Nastasi: “Non scappo dalla giustizia”, scrive. A quanto riporta l’Ansa, nonostante l’ex premier avesseto di sottoporsi a interrogatorio, arrivato a Palazzo di giustizia ha cambiato idea e non ha risposto nemmeno a una domanda: si è limitato a consegnare una– “cinque paginette a ...

Advertising

petergomezblog : Intercettazioni Open, la Giunta del Senato vota a favore di Renzi. Trionfa l’asse centrodestra-Italia Viva, solo 2… - ilriformista : L’ex premier #Renzi esulta dopo il voto della Giunta del Senato che dà l’ok al conflitto di attribuzione: ma le par… - demagistris : La giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato salva il senatore Renzi dall’utilizzo delle intercettazioni… - mario_bontempo : RT @claudiamedd: Caso #Open, la Giunta del Senato dà ragione a @matteorenzi: i pm fiorentini dovevano chiedere l’autorizzazione per interce… - castell32082033 : RT @_angelobognanni: Da #demagistris ex magistrato l’ennesima dimostrazione di non conoscere la legge (i magistrati devono fare richiesta a… -