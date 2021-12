Joe Barone: «Gattuso? È andato via prima dell’inizio del mercato: si commenta da solo» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Su Repubblica un’intervista al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Racconta la gestione del club viola, l’impegno di Commisso e parla anche di Gennaro Gattuso, che in estate ha firmato un contratto per la panchina ma la cui avventura in viola è durata poche settimane. L’ex tecnico del Napoli ha dichiarato di aver lasciato l’incarico perché sono state disattese le promesse che gli erano state fatte. «Ha lasciato all’inizio dell’estate, il calciomercato non era neanche partito. Si commenta da solo». Barone parla benissimo di Vincenzo Italiano («Mi piace tantissimo), paragonando il suo calcio a quello di Zeman. E anche di Vlahovic. «È un professionista serio, su questo non posso dire niente e io ho anche un buon rapporto con lui. Siamo stati chiari con Dusan. Gli abbiamo proposto il rinnovo, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Su Repubblica un’intervista al direttore generale della Fiorentina, Joe. Racconta la gestione del club viola, l’impegno di Commisso e parla anche di Gennaro Gattuso, che in estate ha firmato un contratto per la panchina ma la cui avventura in viola è durata poche settimane. L’ex tecnico del Napoli ha dichiarato di aver lasciato l’incarico perché sono state disattese le promesse che gli erano state fatte. «Ha lasciato all’inizio dell’estate, il calcionon era neanche partito. Sida».parla benissimo di Vincenzo Italiano («Mi piace tantissimo), paragonando il suo calcio a quello di Zeman. E anche di Vlahovic. «È un professionista serio, su questo non posso dire niente e io ho anche un buon rapporto con lui. Siamo stati chiari con Dusan. Gli abbiamo proposto il rinnovo, ...

Advertising

napolista : Joe #Barone: «#Gattuso? È andato via prima dell’inizio del mercato: si commenta da solo» A Repubblica: «#Vlahovic?… - repubblica : Fiorentina, Joe Barone: 'Firenze di nuovo tra le grandi' [di Matteo Dovellini] - paolo1527 : @Fabrizio__66 La cosa che mi dispiace ,è vedere Joe Barone in fila a prendere il numerino ??????vaivaia baraccone ciclistato - PAPER0GA : @barone_rotto La cosa più inquietante è che l'autore della prima versione della ballata del Pinelli, Joe Fallisi, o… - FiorentinaUno : Joe Barone:'Family Center progetto per il futuro. Grazie al Meyer e a Rocco' -