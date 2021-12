Il primo SMS diventa NFT e viene battuto all’asta donando i proventi all’UNHCR (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si tratta di un SMS (Short Message Service dall’inglese) che è stato inviato nell’ormai lontano Natale 1992 per fare gli auguri. Il protocollo di testo di quell’SMS sarà trasformato in un NFT unico al mondo e verrà venduto nel corso di un’asta. A bandire l’asta è stato Vodafone, comunicando anche che i proventi ottenuti tramite la vendita verranno devoluti in beneficienza all’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Il primo SMS diventa NFT, dunque, permettendo a qualcuno di acquistare un vero e proprio pezzo della storia della comunicazione – proprio il primo – utilizzando i telefoni cellulare. LEGGI ANCHE >>> NFT è la parola dell’anno secondo il Collins Dictionary Il primo SMS diventa NFT: la storia Il primo SMS della storia è stato inviato in ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si tratta di un SMS (Short Message Service dall’inglese) che è stato inviato nell’ormai lontano Natale 1992 per fare gli auguri. Il protocollo di testo di quell’SMS sarà trasformato in un NFT unico al mondo e verrà venduto nel corso di un’asta. A bandire l’asta è stato Vodafone, comunicando anche che iottenuti tramite la vendita verranno devoluti in beneficienza all’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). IlSMSNFT, dunque, permettendo a qualcuno di acquistare un vero e proprio pezzo della storia della comunicazione – proprio il– utilizzando i telefoni cellulare. LEGGI ANCHE >>> NFT è la parola dell’anno secondo il Collins Dictionary IlSMSNFT: la storia IlSMS della storia è stato inviato in ...

