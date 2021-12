Il Cosenza e la “bestia nera” Pisa | tutti i numeri

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il, sconfitto nell’ultima sfida contro ilin Serie B, solo nel 1989 ha perso due gare di fila contro i toscani nella competizione (la prima delle due nel 1948). Ilha vinto solo una delle sette trasferte contro ilin Serie B (2N, 4P), perdendo quattro delle ultime cinque. Ilha vinto solo una delle ultime 11 gare in Serie B, perdendo sette volte in questo parziale e registrando un punteggio complessivo di 8-19. Ilha vinto quattro delle ultime cinque partite in Serie B (1N), nonostante abbia segnato un solo gol in ciascuna partita nel periodo – una rete subita nel parziale. Ile? una delle due squadre ad aver segnato meno gol nei primi tempi (cinque, al pari del Vicenza), oltre ad essere l’unica a non aver trovato la ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza bestia

... ingenuo, di Barison, con ilche trova il pari al minuto 33 con un perfetto destro di ... Spal - Brescia 0 - 2 Il Brescia si conferma autenticanera per la Spal che nei confronti diretti delle ultime tre stagioni è sempre uscita sconfitta. Dopo un primo tempo nel quale hanno fatto registrare una suprema ...Pordenone cerca la seconda vittoria consecutiva in casa contro un...Cremonese-Crotone 3-2 La Cremonese torna a vincere allo Zini (non accadeva da inizio ottobre, successo contro la Ternana) battendo in rimonta il Crotone. La squadra di Marino sorprende i grigiorossi e ...