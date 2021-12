Il Bologna regala la maglia a Zaki | «Spero di tornare al Dall' Ara»

Leggi su footdata

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Che regalo fantastico! Adesso sento lo spirito natalizio, non riesco a esprimere quanto sono felice di questo regalo”. Con queste parole e una foto Patrickmostra sorridente ladelricevuta in regalo dal club rossoblù, con il numero 10 e le firme dei giocatori. “Grazie mille ale a Claudio Fenucci, speriamo diallo stadio’Ara”, ha aggiunto lo studente egiziano liberato dopo 22 mesi di prigionia in patria.