‘Fatebenefratelli’ al fianco dei malati oncologici | riparte il progetto ‘Quality of life’

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso l’ UOC di Oncologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Beneventoil“Quality of Life” promosso da APEO ( Associazione Professionale di Estetica Oncologica) con il Partner tecnico ON Therapy ( Cosmetic Adjuvant on Therapy Skin). Fortemente voluto dal Padre Priore Fra Gian Marco Languez e dal dott. Antonio Febbraro , Direttore della Oncologia, ilsi propone di attuare iniziative rivolte ai pazienti in terapia oncologica e di sensibilizzare sulla possibilità di intervenire attraverso protocolli di cosmesi estetica, studiati per migliorare la qualità di vita delle pazienti dal punto di vista fisico, sociale e relazionale. Giunto alla seconda edizione, e dopo la pausa resasi necessaria per la pandemia da Covid, ilprevede sedute settimanali della ...