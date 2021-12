Dramma in famiglia a Collegno, si finge morta e scampa al femminicidio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dramma in famiglia nella notte a cavallo tra il 13 ed il 14 dicembre a Collegno dove, solo grazie ad un trucco, è stato evitato l’ennesimo femminicidio del 2021 Il fatto di cronaca è avvenuto, come troppo spesso in questi casi, in un contesto familiare Un Drammatico fatto di cronaca ha scosso nella notte a cavallo tra lunedì 13 e martedì 14 dicembre la tranquillità di Collegno centro di 49.000 abitanti centro a 14 chilometri da Torino. I fatti si sono svolti in una casa di Via Quintino Sella strada semi centrale a pochi passi dal Parco Generale Dalla Chiesa. In piena notte un uomo di 27 anni, purtroppo affetto da gravi problemi psichiatrici, ha tentato di uccidere la mamma una donna di 58 anni. Collegno, sfiorato l’ennesimo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 15 dicembre 2021)innella notte a cavallo tra il 13 ed il 14 dicembre adove, solo grazie ad un trucco, è stato evitato l’ennesimodel 2021 Il fatto di cronaca è avvenuto, come troppo spesso in questi casi, in un contesto familiare Untico fatto di cronaca ha scosso nella notte a cavallo tra lunedì 13 e martedì 14 dicembre la tranquillità dicentro di 49.000 abitanti centro a 14 chilometri da Torino. I fatti si sono svolti in una casa di Via Quintino Sella strada semi centrale a pochi passi dal Parco Generale Dalla Chiesa. In piena notte un uomo di 27 anni, purtroppo affetto da gravi problemi psichiatrici, ha tentato di uccidere la mamma una donna di 58 anni., sfiorato l’ennesimo ...

Advertising

MimmoMoramarco : Non state in #famiglia a #natale ... In #Puglia ci saranno le #vaccinazioni con #terzadose...Il problema serio che… - Enza74977981 : Il governo, così ringrazia... - francobus100 : Ravanusa, il dramma di un'intera famiglia sotto le macerie: una donna incinta tra i dispersi - mbbelluco : RT @ilmessaggeroit: Ravanusa, il dramma di un'intera famiglia sotto le macerie: una donna incinta tra i dispersi - isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: Ravanusa, il dramma di un'intera famiglia sotto le macerie: una donna incinta tra i dispersi -