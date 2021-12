Covid | Stoppani Fipe | “Per pubblici esercizi a dicembre -19 | 4% fatturato su 2019 | ordinanza Speranza dannosa”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Adel 2021 iregistrano un calo deldel 19,4% rispetto allo stesso periodo del. Un totale di 1,7 miliardi di euro in meno di cui 1,2 legati alle conseguenze della situazione sanitaria che stiamo vivendo, e 500 milioni invece come effetto delle misure restrittive prese dal governo”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente diConfcommercio, Lino Enrico. E, secondo, per ipiove sul bagnato. “L’di-spiega- certamente danneggia il turismo e i”. “Turismo e-sottolinea ...

Alla consegna del Collare Collegium Cocorum della Federazione italiana cuochi, i due leader politici si sono trovati d'accodo sulla necessità di sostenere in tutti i modi bar e ristoranti in questa de ...