Covid, in Uk record di contagi: 78.610 in 24 ore. L’incremento più alto da inizio pandemia. Omicron dilagante: raddoppiati i casi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Agenzia inglese per la sanità aveva lanciato l’allerta questa mattina su Omicron definendola la “minaccia peggiore da inizio pandemia”. E puntuale è arrivato l’aumento record di contagi Covid in Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 78.610 nuovi casi di positività a Sars Cov 2, L’incremento più alto dall’inizio della pandemia. Risale allo scorso 8 gennaio il precedente ‘giorno nero’, con 68.053 casi. E le infezioni da variante Omicron, rilevata per la prima volta in Sudafrica e ormai dilagante a Londra, sono quasi raddoppiate, salendo da 4.671 a 10.017. Jenny Harries, a capo dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Agenzia inglese per la sanità aveva lanciato l’allerta questa mattina sudefinendola la “minaccia peggiore da”. E puntuale è arrivato l’aumentodiin Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 78.610 nuovidi positività a Sars Cov 2,piùdall’della. Risale allo scorso 8 gennaio il precedente ‘giorno nero’, con 68.053. E le infezioni da variante, rilevata per la prima volta in Sudafrica e ormaia Londra, sono quasi raddoppiate, salendo da 4.671 a 10.017. Jenny Harries, a capo dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ...

